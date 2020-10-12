Россиянку оштрафовали на 50 тысяч рублей за неуважение к Путину

Жительницу Барнаула Марию Пономаренко. обвинили в мелком хулиганстве из-за видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok.

Пономаренко назвала президента России Владимира Путина «пуйлом», призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео «содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

В сентябре Марию Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью «Путина в отставку».

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