Россиянку оштрафовали на 50 тысяч рублей за неуважение к Путину
Жительницу Барнаула Марию Пономаренко. обвинили в мелком хулиганстве из-за видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok.
Пономаренко назвала президента России Владимира Путина «пуйлом», призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала.
Суд постановил, что видео «содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
В сентябре Марию Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью «Путина в отставку».
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