«Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами НБА в 17-й раз

В Орландо (США) состоялся шестой матч финальной серии НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» без особых проблем обыграл «Майами Хит».

В Орландо (США) состоялся шестой матч финальной серии НБА, в котором один из самых титулованных клубов лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» без особых проблем обыграл «Майами Хит», и стал чемпионом сильнейшей лиги мира сезона 2019/20.

Это 17-й титул в истории клуба. «Лейкерс» пять раз становились чемпионами, когда базировались в Миннеаполисе (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), и двенадцать раз после переезда в Лос-Анджелес (1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020).

«Лейкерс» также сравнялись по числу трофеев с «Бостоном», а их лидер Леброн Джеймс первый в истории НБА MVP финала, который выиграл лигу с тремя разными командами. Это четвертый титул звездного американца.

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