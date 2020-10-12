В Москве ответили на слова Зеленского о мире с Путиным

то готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 12 октября, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока… Главное – урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, предполагает ли, по мнению Москвы, урегулирование на Донбассе возвращение этой территории под контроль Киева, пресс-секретарь президента РФ ответил: «Читайте минские договоренности».

Ранее Зеленский дал интервью, в котором заявил, что верит в заключение мирного соглашения с Путиным, которое вернет все временно оккупированные территории, включая Крым. Он также отметил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.