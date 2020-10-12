У Порошенко заявили о его выписке из больницы

Бывший глава государства уже чувствует себя лучше, в связи с чем его выписали из столичной больницы.

Заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 октября, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook.

«Сообщаем, что сегодня (12 октября – ред.) Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось», – говорится в сообщении.

Там также отметили, что за последние дни получили сотни звонков и писем как из Украины, так и из-за границы.

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