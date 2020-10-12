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16:24 12 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Греции напали на Саакашвили

В Афинах во время встречи политика с людьми на улице неизвестный мужчина напал на Михаила Саакашвили с кулаками.

В Афинах, Греция, неизвестный напал на Михаила Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу с людьми. Видео опубликовал интернет-портал Твалсазриси.

В Грецию Саакашвили приехал для встречи с проживающими там грузинскими эмигрантами в ходе подготовки к парламентским выборам в Грузии.

На кадрах ролика видно, как Саакашвили по пути в кинотеатр на встречу окружили поклонницы, а в этот момент на него напал мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов.

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Тэги: Саакашвили, Греция, нападение, афины

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