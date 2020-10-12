Черкассы отказываются усиливать карантин
Мэр попавших в оранжевый список Черкасс отказывается вводить соответствующие карантинные меры, считая их преждевременными.
Городские власти Черкасс отказываются вводить ограничения «оранжевой» зоны карантина. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 – жители Черкасс.
«О введении «оранжевой» зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить «оранжевую» зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах», – сказал Бондаренко.
Он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.
«Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить», – отметил мэр Черкасс.
Бондаренко также отметил, что школы переводить на дистанционное обучение в городе не будут, по крайней мере до каникул.
Новости по теме
Регион закроют на строгий карантин, если заболеваемость там более чем в пять раз превысит средний уровень заболеваемости по Украине.
За минувшие сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, в то время, как выздоровели 1 157 человек.
Минимальные карантинные требования Минздрава выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.