Черкассы отказываются усиливать карантин

Мэр попавших в оранжевый список Черкасс отказывается вводить соответствующие карантинные меры, считая их преждевременными.

Городские власти Черкасс отказываются вводить ограничения «оранжевой» зоны карантина. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, сейчас в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 – жители Черкасс.

«О введении «оранжевой» зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить «оранжевую» зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах», – сказал Бондаренко.

Он добавил, что в городе пока не будут ограничивать работу предприятий и заведений.

«Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить», – отметил мэр Черкасс.

Бондаренко также отметил, что школы переводить на дистанционное обучение в городе не будут, по крайней мере до каникул.

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