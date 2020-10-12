Президенты Украины и Польши подписали совместное заявление
Главы государств осудили надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине, а также коснулись ряда других вопросов двусторонних отношений.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали совместное заявление, в котором говорится о различных аспектах двусторонних отношений и подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества в торговой, инфраструктурной и транспортной сферах. Текст заявления в понедельник, 12 октября обнародовала пресс-служба Офиса президента.
Также президенты осудили акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призвали соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.
«Осуждаем преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, и считаем, что они не могут быть никоим образом оправданы. Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды», – говорится в заявлении.
Также стороны договорились, что правительства обеих стран подпишут соглашение относительно функционирования школ нацменшин.
Украина выразила благодарность Республике Польша за практическую поддержку евроатлантических стремлений, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркнули важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
Польша подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
«Подчеркиваем уважение Украины и Республики Польша международного права и основных принципов международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым», – говорится в документе.
Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечение прозрачности энергетического сектора.
«Подчеркиваем необходимость сотрудничества с целью усиления роли нашего региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента», – заявили президенты двух стран.
Также главы государств отметили необходимость продолжения работы Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша, следующее заседание которого в полном составе состоится в Варшаве.
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