ВОЗ призвала не вводить локдауны для борьбы с коронавирусом

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров не вводить локдауны для предотвращения распространения коронавируса.

«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем локдауны как главное средство борьбы с этим вирусом. Единственный случай, когда мы считаем, что локдауны оправданы – это необходимость выиграть время для реорганизации, перегруппировки, перебалансировки ваших ресурсов; защиты ваших медицинских работников от непомерной нагрузки», – сообщает австралийское издание ABC со ссылкой на The Spectator призыв специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро.

При этом он подчеркнул, что два основных последствия локдаунов – это негативное влияние на экономики небольших стран, которые полагаются на туризм, и рост уровня бедности.

«Мы серьезно обращаемся ко всем мировым лидерам: прекратите использовать локдауны в качестве основного метода борьбы с распространением вируса. У локдаунов есть одно последствие, значение которого нельзя преуменьшать – они делают бедных еще беднее», – сказал он.

По мнению Набарро, основными мерами по борьбе с распространением коронавируса являются строгая личная гигиена, отслеживание контактов заболевших, и изоляция больных.

Тэги: локдаун из-за коронавируса