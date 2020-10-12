ВОЗ призвала не вводить локдауны для борьбы с коронавирусом
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров не вводить локдауны для предотвращения распространения коронавируса.
«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем локдауны как главное средство борьбы с этим вирусом. Единственный случай, когда мы считаем, что локдауны оправданы – это необходимость выиграть время для реорганизации, перегруппировки, перебалансировки ваших ресурсов; защиты ваших медицинских работников от непомерной нагрузки», – сообщает австралийское издание ABC со ссылкой на The Spectator призыв специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро.
При этом он подчеркнул, что два основных последствия локдаунов – это негативное влияние на экономики небольших стран, которые полагаются на туризм, и рост уровня бедности.
«Мы серьезно обращаемся ко всем мировым лидерам: прекратите использовать локдауны в качестве основного метода борьбы с распространением вируса. У локдаунов есть одно последствие, значение которого нельзя преуменьшать – они делают бедных еще беднее», – сказал он.
По мнению Набарро, основными мерами по борьбе с распространением коронавируса являются строгая личная гигиена, отслеживание контактов заболевших, и изоляция больных.
Новости по теме
Главы государств осудили надругательство над украинскими памятниками в Польше и польскими памятниками памяти в Украине, а также коснулись ряда других вопросов двусторонних отношений.
Мэр попавших в оранжевый список Черкасс отказывается вводить соответствующие карантинные меры, считая их преждевременными.
В Афинах во время встречи политика с людьми на улице неизвестный мужчина напал на Михаила Саакашвили с кулаками.