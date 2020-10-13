Это столетие может оказаться последним для человечества, – генсек ООН

Антониу Гутерреш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

«Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним для человечества», – сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерреш отметил, что необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется.

«Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашей бездеятельности. Из-за зависимости от ископаемого топлива, которая укоренилась, мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления», – заметил генсек.

По его словам, в последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% – всего семь процентов.

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