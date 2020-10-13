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05:10 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Берлине раскритиковали встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Правительство Германии критически оценивает встречу Александра Лукашенко с группой арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ Беларуси 10 октября.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что позиция Берлина остается неизменной: режим Лукашенко должен отказаться от насилия против протестующих, освободить политических заключенных и начать реальный диалог с белорусским обществом.

«Одно лишь то обстоятельство, что встреча Лукашенко с некоторыми арестованными оппозиционерами состоялась в тюрьме, показывает, что мы не можем говорить об открытом, равноправном диалоге», – отметил Зайберт.

Он вновь подчеркнул, что Лукашенко должен «наконец распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси».

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Тэги: оппозиция, Германия, Александр Лукашенко

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