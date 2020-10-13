В Берлине раскритиковали встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Правительство Германии критически оценивает встречу Александра Лукашенко с группой арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ Беларуси 10 октября.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что позиция Берлина остается неизменной: режим Лукашенко должен отказаться от насилия против протестующих, освободить политических заключенных и начать реальный диалог с белорусским обществом.
«Одно лишь то обстоятельство, что встреча Лукашенко с некоторыми арестованными оппозиционерами состоялась в тюрьме, показывает, что мы не можем говорить об открытом, равноправном диалоге», – отметил Зайберт.
Он вновь подчеркнул, что Лукашенко должен «наконец распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси».
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