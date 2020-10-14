В Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями
Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина по всей территории страны до конца 2020 года.
При этом разрешается проведение спортивных соревнований на территории регионов без зрителей.
Международные соревнования могут проходить с болельщиками только с отдельного разрешения МОЗ.
Ранее сообщалось, что сборная Украины и клубы-участники еврокубков смогут играть домашние игры со зрителями только в том случае, если территориально место проведения будет приходиться на «желтую» или «зеленую» зону карантина.
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