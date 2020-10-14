Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на парламент страны

МИД Норвегии заявляет, что за хакерской атакой на парламент страны в августе стоит Россия. Службы безопасности пока расследуют инцидент.

«Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова – Россия стоит за этой операцией … Всем компаниям необходимо следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по паролям и основным принципам этого ведомства для безопасности информационно-коммуникационных технологий», – говорится в заявлении главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сьорейде.

По словам Ине Эриксен Сьорейде, службы безопасности и разведки пока расследуют инцидент.

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