Сборная Украины по футболу впервые в истории победила испанцев
Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 впервые в истории победила команду Испании в матче 4-го раунда группового этапа Лиги наций.
Пропустив 13 голов в трех предыдущих матчах, хозяева с первых минут взяли на вооружение осторожную игру в попытках сдержать атаку грозного соперника.
И все же, уже на исходе первой трети часа игры Бущан дважды спас желто-синих от пропущенного мяча после ударов Родриго и Фати по его воротам.
На 21-й минуте голкипер сборной Украины еще раз выручил партнеров, когда Рамос целился ударом со штрафного в девятку ворот.
Подопечные Андрея Шевченко сумел несколько отодвинуть игру от своих ворот после перерыва, но по-настоящему острые моменты все равно создавали испанцы, чьи удары продолжал тащить Бущан.
Тем не менее, хозяева дождались шанса для взятия ворот и добились своего на 76-й минуте. Ярмоленко отдал на Цыганкова, тот решил пробить из-за пределов штрафной и попал точно в угол.
Гости попытались отыграться, но, прижав соперника к его воротам, не добились успеха.
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