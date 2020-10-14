Сборная Украины по футболу впервые в истории победила испанцев

Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 впервые в истории победила команду Испании в матче 4-го раунда группового этапа Лиги наций.

Пропустив 13 голов в трех предыдущих матчах, хозяева с первых минут взяли на вооружение осторожную игру в попытках сдержать атаку грозного соперника.

И все же, уже на исходе первой трети часа игры Бущан дважды спас желто-синих от пропущенного мяча после ударов Родриго и Фати по его воротам.

На 21-й минуте голкипер сборной Украины еще раз выручил партнеров, когда Рамос целился ударом со штрафного в девятку ворот.

Подопечные Андрея Шевченко сумел несколько отодвинуть игру от своих ворот после перерыва, но по-настоящему острые моменты все равно создавали испанцы, чьи удары продолжал тащить Бущан.

Тем не менее, хозяева дождались шанса для взятия ворот и добились своего на 76-й минуте. Ярмоленко отдал на Цыганкова, тот решил пробить из-за пределов штрафной и попал точно в угол.

Гости попытались отыграться, но, прижав соперника к его воротам, не добились успеха.

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