Японского чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали за измену жене
Четырехкратный чемпион мира комплексным плаванием на дистанции 200 и 400 метров Дайя Сето был дисквалифицирован на оставшуюся часть года.
Четырехкратный чемпион мира комплексным плаванием на дистанции 200 и 400 метров Дайя Сето был дисквалифицирован на оставшуюся часть года Японской федерацией плавания за нарушение стандартов спортивного поведения, сообщает Reuters.
26-летнего спортсмена наказали за внебрачную связь. Пловец был уличен в измене жене.
После этого он был вынужден покинуть пост капитана сборной Японии.
Скандал запятнал репутацию Сето, и некоторые спонсоры уже разорвали с ним контракты, в частности, All Nippon Airways.
Руководство Федерации плавания Японии рассмотрело инцидент на очередном заседании, на котором и было принято решение дисквалифицировать Сето.
Вместе с тем, пловец избежал запрета на участие в домашней Олимпиаде, которая пройдет летом 2021 года в Токио.
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