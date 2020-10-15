Восемь стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны
Цель программы Artemis – высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия людей на планете.
Аэрокосмическое агентство США NASA подписало соглашение Artemis Accords с агентствами стран-партнеров о совместном освоении Луны и реализации других космических программ.
Об этом сообщила пресс-служба NASA.
«Artemis Accords станет широкой и разнообразной международной программой в истории изучения человеком космоса, а Artemis Accords – это механизм, который создаст эту особую глобальную коалицию … Сегодня, подписав контракт, мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для наслаждения всего человечества, – сказал администратор НАСА Джим Бриденстайн.
Соглашение подписали Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и США.
Цель программы Artemis – высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия людей на спутнике до конца десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров, а также при содействии частных компаний.
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