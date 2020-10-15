В России умерло рекордное число пациентов с COVID-19
В России умерли 286 пациентов, зараженных корнавирусом. Это рекордный показатель за все время эпидемии.
За последние сутки в России зарегистрировали еще 13 754 случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 477 меньше, чем в среду.
Умерли 286 пациентов. Это максимальное число за все время пандемии.
Предыдущий рекорд смертности был установлен два дня назад, 13 октября, тогда штаб сообщил о смерти 244 человек.
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