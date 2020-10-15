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09:32 15 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навального могли отравить дважды

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб.

«Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что «Новичок» был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом», – говорится в публикации.

Газета сообщает, что это сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии при условии анонимности.

В статье упоминается, что специалисты в Берлине нашли следы «Новичка» на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из номера в гостинице, где остановился Навальный.

«Это говорит о том, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды», – пишут авторы материала.

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Тэги: отравление Навального

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