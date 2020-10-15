МВФ подсчитал реальный курс гривны

По паритету покупательной способности курс гривны вчетверо выше, чем номинальный, подсчитали эксперты.

В 2020 году курсу гривны к доллару по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн за доллар. Об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ Перспективы мировой экономики.

По данным фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит 3,425 тысяч долларов, в то время как по паритету покупательной способности – 12,710 тысяч долларов.

При этом ВВП Украины по итогам года составит 142,25 млрд долларов, а по паритету покупательной способности – 527,9 млрд долларов.

Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2025 года. Так, в ближайшие годы среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/доллар)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/доллар)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/доллар)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).

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