МВФ подсчитал реальный курс гривны
По паритету покупательной способности курс гривны вчетверо выше, чем номинальный, подсчитали эксперты.
В 2020 году курсу гривны к доллару по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн за доллар. Об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ Перспективы мировой экономики.
По данным фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит 3,425 тысяч долларов, в то время как по паритету покупательной способности – 12,710 тысяч долларов.
При этом ВВП Украины по итогам года составит 142,25 млрд долларов, а по паритету покупательной способности – 527,9 млрд долларов.
Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2025 года. Так, в ближайшие годы среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/доллар)
- 2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/доллар)
- 2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/доллар)
- 2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)
- 2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар)
- 2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/доллар).
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