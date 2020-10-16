В Офисе президента пояснили вопрос по марихуане

Подобные препараты нужны двум миллионам украинцев, – пояснили в ОП.

В Офисе президента объяснили четвертый вопрос всеукраинского опроса в день голосования на местных выборах 25 октября о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных.

Там напомнили, что в последние годы во многих цивилизованных странах была существенно пересмотрена государственная политика по каннабису, в частности его медицинской формы.

«На сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, США или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом «каннабис – это лекарство», но на территории нашей страны это полностью нелегально», – говорится в сообщении.

В Офисе президента констатируют, что общественная дискуссия по каннабиса происходит и в Украине. Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Также были попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде.

В ОП напомнили аргументы сторонников этой идеи: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Это особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями. Также применение медицинской марихуаны демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны.

«Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил следующее четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных?», – заявили на Банковой.

В Офисе президента заверили, что речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.

Напомним, третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020 года будет таким: «Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?». Если люди скажут «да», ни один политик – сколько бы у него ни было финансового, медийного или партийного влияния – не сможет оспорить волю народа», - заявили в ОП.

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