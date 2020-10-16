Озвучили кто оплатит «всенародный опрос» Зеленского
Во фракции «Слуга народа» заявили, что опрос финансируется меценатами.
В ближайшее время официально представят общественную организацию, которая будет заниматься «опросом Зеленского» для местных выборов.Об этом в эфире «Громадського радіо» заявила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Проводить опрос будет общественная организация. А президент давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов «всенародного опроса».
«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», – говорит Кравчук.
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