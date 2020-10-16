Вопросы украинцам «всенародного опроса» Зеленский озвучил на видео
Еще резидент поинтересовался, какие еще темы волнуют украинцев.
Полный список из пяти вопросов, которые рамках всеукраинского опроса украинцам задаст президент Владимир Зеленский 25 октября, в день местных выборов, выглядит так:
- 1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- 2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- 3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- 4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- 5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Их в течение несколько дней называл сам Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент также попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия, «евробляхи», учеба в школе и двойное гражданство.
«Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы», – сказал Зеленский.
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