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14:30 16 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

Белорусскую оппозиционерку разыскивают по криминальной статье, однако официально не сообщается, по какой именно.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Об этом, сообщила в пятницу, 16 октября, официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова в комментарии Интерфаксу.

«Я могу подтвердить, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Что касается статьи, по которой она объявлена – это вопрос к Следственному комитету», – сказала она.

Тихановская также числится в базе розыска МВД РФ. Сообщается, что она разыскивается по уголовной статье, но статья УК не конкретизируется.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что Тихановская разыскивается за призывы к свержению конституционного строя в Беларуси.

«Она объявлена в розыск по ч.3 ст.361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). То есть призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ», – сказал источник.

Как известно, Тихановская после президентских выборов 9 августа уехала в Литву.

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Тэги: беларусь, розыск, тихановская

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