Утечка воздуха на МКС: космонавты рассказали о ситуации

Через 11,5 часов после обнаружения места утечки воздуха и оклеивания его пленкой, воздух стал утекать в два раза медленнее, а давление снизилось. Космонавты хотят отремонтировать трещину американскими заплатками.

После того, как в четверг, 16 октября, российские космонавты обнаружили с помощью чайного пакетика утечку воздуха с Международной космической станции (МКС) и закрыли «отверстие», воздух стал утекать в два раза медленнее. Об этом пишет РИА, ссылаясь на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

«Щель», которая пропускала воздух, находилась в промежуточной камере российского модуля Звезда. Там находится научная аппаратура.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер оклеили модуль пленкой и, чтобы проконтролировать давление, закрыли в него люк. В результате за ночь давление снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость утечки – примерно до четырех миллиметров в час с семи-девяти ранее.

Согласно переговорам космонавтов с Центром управления полетами, на МКС хотят заделать трещину более прочными американскими заплатками.

«Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров», – сказал Иванишин.

Отметим, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре прошлого года. При этом в Роскосмосе заявляли, что она не угрожает экипажу МКС и полету международной станции.

Сейчас на МКС находятся астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс и российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков.

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