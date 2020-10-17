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Главная » Украина » Общество
01:27 17 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы.

В сообщении посольства США в Украине отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.

«Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» – говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации «первой в мире вакцины от коронавируса».

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Тэги: Россия, вакцина, коронавирус

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