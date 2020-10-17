ФСБ отравила Навального, чтобы заставить его уехать из России, – СМИ
The Guardian пишет, что к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.
Западные спецслужбы полагают, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального организовала ФСБ России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.
Ранее в Евросоюзе также отмечали, что во время поездки Навального по Сибири ФСБ за ним следила. Выводы спецслужб Великобритании, Германии и Франции косвенно подтверждают санкции, введенные против главы ФСБ РФ Александра Бортникова.
The Guardian пишет, что задача спецслужб состояла в «недвусмысленном предупреждении» Навального с целью заставить его уехать из России.
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Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб.
Правительства Франции и Германии готовят расширение санкций в отношении России из-за отравления российского оппозиционера.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на саммите Украина – ЕС в Брюсселе.