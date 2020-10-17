ФСБ отравила Навального, чтобы заставить его уехать из России, – СМИ

The Guardian пишет, что к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.

Западные спецслужбы полагают, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального организовала ФСБ России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.

Ранее в Евросоюзе также отмечали, что во время поездки Навального по Сибири ФСБ за ним следила. Выводы спецслужб Великобритании, Германии и Франции косвенно подтверждают санкции, введенные против главы ФСБ РФ Александра Бортникова.

The Guardian пишет, что задача спецслужб состояла в «недвусмысленном предупреждении» Навального с целью заставить его уехать из России.

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