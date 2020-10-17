Зеленский наградил Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого
Президент Владимир Зеленский наградил президента Турции за «поддержку независимости и территориальной целостности Украины».
Президент Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
«За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Эрдогана Реджепа Тайипа – Президента Турецкой Республики», – говорится в указе.
16 октября Зеленский начал официальный визит в Турцию.
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