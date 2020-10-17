Во Франции выходец из России зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда

В жилом пригороде на севере Парижа мужчина нанес несколько ножевых ранений учителю истории средней школы.

Отмечается, что нападение произошло поздно вечером в пятницу на улице перед средней школой, где работал учитель, в пригороде Конфлан Сент-Онорин.

Учитель показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напавшего застрелил полицейский патруль за несколько улиц от места нападения.

По словам представителя полиции, жертва нападения получила множественные ножевые ранения в шею.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что подозреваемому в нападении было 18 лет, он родился в Москве.

Источник в полиции сообщил, что свидетели слышали, как нападающий выкрикивал «Аллах Акбар».

«Сегодня был убит один из наших сограждан, потому что он преподавал, он учил учеников свободе выражения мнения … Наш соотечественник подвергся грубому нападения, стал жертвой террористического нападения исламистов», – заявил журналистам на месте нападения президент Франции Эммануэль Макрон.

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