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05:28 17 Октября 2020 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

ЕС из-за эпидемии отменил запланированный на ноябрь саммит в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что такое решение принято для того, чтобы ограничить контакты и не допустить распространения болезни.

«В смысле необходимости ограничения контактов – я считаю, что это необходимый сейчас сигнал», – сказала она журналистам в Брюсселе.

В последнее время в Германии увеличивается количество инфицированных COVID-19. 16 октября немецкий Институт Роберта Коха зафиксировал 7334 новых случая коронавируса.

Специалисты института и представители Минздрава Германии предупреждают, что, в связи с похолоданием и традиционным сезоном гриппа, показатели заболевания коронавирусом будут расти.

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Тэги: саммит ЕС, коронавирус

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