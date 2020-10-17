ЕС из-за эпидемии отменил запланированный на ноябрь саммит в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что такое решение принято для того, чтобы ограничить контакты и не допустить распространения болезни.
«В смысле необходимости ограничения контактов – я считаю, что это необходимый сейчас сигнал», – сказала она журналистам в Брюсселе.
В последнее время в Германии увеличивается количество инфицированных COVID-19. 16 октября немецкий Институт Роберта Коха зафиксировал 7334 новых случая коронавируса.
Специалисты института и представители Минздрава Германии предупреждают, что, в связи с похолоданием и традиционным сезоном гриппа, показатели заболевания коронавирусом будут расти.
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