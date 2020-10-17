Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе
Николя Саркози подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора.
Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошел кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.
Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены еще в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.
16 октября Саркози опубликовал заявление, в котором вновь настаивает на своей невиновности.
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Следователи считают, что он нелегально финансировал свою избирательную кампанию в 2007 году и занимался укрывательством государственных средств из Ливии.
Бывшего президента Франции Николя Саркози допросили и освободили из-под стражи.
2013 год во Франции начался с политического скандала. связанного с бывшим президентом Николя Саркози. С заявлением выступил ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин.