Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе

Николя Саркози подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора.

Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошел кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.

Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены еще в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.

16 октября Саркози опубликовал заявление, в котором вновь настаивает на своей невиновности.

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