По делу о теракте во Франции задержаны четыре человека

Жертвой нападения в Конфлан-Сент-Онорин стал учитель, показавший карикатуру на пророка Мухаммеда в классе.

Французская полиция задержала четырех человек в рамках расследования дела об убийстве учителя в пригороде Парижа. Об этом в субботу, 16 октября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах.

По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего. Уточняется, что один из задержанных является несовершеннолетним. Все задержанные помещены под стражу.

Также, в настоящее время правоохранители проводят обыски в квартире террориста, который убил преподавателя, сообщает СМИ. Стражи порядка намерены изъять телефоны и компьютерное оборудование, они хотят получить информацию о том, чем занимался террорист за несколько часов до жестокого убийства.

Напомним, в пятницу вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин, что в департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс, было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен.

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