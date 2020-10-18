Словакия протестирует все население на коронавирус
Словакия намерена протестировать на антитела к коронавирусу все 5,5-миллионное население. Для этого уже закуплено 13 миллионов эксперсс-тестов.
Как сообщил на пресс-конференции 17 октября премьер-министр Игорь Матович, тестирование должно состояться в течение двух выходных подряд.
Сначала планируют протестировать населения в областях, где ситуация с распространением ковида худшая, затем – остальные.
Будет обустроено почти 6 тысяч мест для тестирования. Оно будет бесплатным и доступным для всех, кто на момент тестирования находится на территории Словакии.
Государство закупила для этой цели 13 миллионов тестов на антитела, которые покажут результаты примерно через 15 минут, «но они не так точны, как тесты ПЦР», отмечает издание.
Пока не ясно, будет ли тестирование обязательным.
По состоянию на 17 октября в Словакии выявили 28 268 случаев COVID-19, 7 297 человек выздоровели, 82 – умерли.
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