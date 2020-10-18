Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Гяндже

В результате ракетного обстрела по городу Гянджа в ночь на субботу погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения.

Сообщается, что удар по Гяндже нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Эльбрус» (SCUD). Такой вывод был сделан по фрагментам ракеты, обнаруженным на месте падения снаряда.

Отмечено, что две ракеты попали в жилые кварталы около 1 часа ночи. В результате повреждены 20 домов, пять домов полностью разрушены, повреждены несколько транспортных средств.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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