Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Гяндже
В результате ракетного обстрела по городу Гянджа в ночь на субботу погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения.
Сообщается, что удар по Гяндже нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Эльбрус» (SCUD). Такой вывод был сделан по фрагментам ракеты, обнаруженным на месте падения снаряда.
Отмечено, что две ракеты попали в жилые кварталы около 1 часа ночи. В результате повреждены 20 домов, пять домов полностью разрушены, повреждены несколько транспортных средств.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Новости по теме
Хрупкое перемирие между войсками Азербайджана и Армении в карабахском конфликте оказалось под угрозой срыва в воскресенье, 11 октября.
Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.
В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа умер один, ранены четверо мирных жителей.