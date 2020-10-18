Тимошенко считает, что Зеленский хочет легализовать марихуану

Лидер партии «Батькивщина» считает, что целью опроса, который будет проводиться в день местных выборов, является легализация марихуаны.

Такую точку зрения она высказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». По словам Юлии Тимошенко, если бы власть действительно хотела узнать мнение украинцев, она бы приняла закон о референдуме, а вместо этого украинцам «подсовывают фальсификат».

«Надо не на «потешных опросах» об этом спрашивать у людей. Для таких вещей существует референдум», – отметила Тимошенко.

Она добавила, что решение людей в таких важных для всей нации вопросах должно быть решающим, и для этого проводится не опрос, а всенародные голосования, которые во время своей предвыборной кампании обещал применять президент.

«Прошло почти два года – закона о референдуме нет. Его затягивают, как только могут … Сегодня нужен настоящий референдум, а не «потешный» опрос о легализации марихуаны. Это не шутки, это – жизнь наших детей», – отметила лидер «Батькивщины».

Напомним, что вопрос о легализации медицинского каннабиса является четвертым в перечне опроса Владимира Зеленского, который пройдет в день местных выборов.

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