Ликвидация убийцы учителя в Париже попала на видео

Слышно, как правоохранители громко кричат, требуя преступника сдаться. Позже раздаются выстрелы.

Момент убийства обезглавившего учителя во Франции чеченца попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Военный Осведомитель 18 октября.

На кадрах, снятых очевидцем, полицейские стоят на улице с оружием возле патрульной машины с включенным проблесковым маячком. Однако забор закрывает часть происходящего.

Также слышно, как правоохранители громко кричат, требуя преступника сдаться. Позже слышится один выстрел, спустя некоторое время гремит еще несколько выстрелов.

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