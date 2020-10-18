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12:00 18 Октября 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Ликвидация убийцы учителя в Париже попала на видео

Слышно, как правоохранители громко кричат, требуя преступника сдаться. Позже раздаются выстрелы.

Момент убийства обезглавившего учителя во Франции чеченца попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Военный Осведомитель 18 октября.

На кадрах, снятых очевидцем, полицейские стоят на улице с оружием возле патрульной машины с включенным проблесковым маячком. Однако забор закрывает часть происходящего.

Также слышно, как правоохранители громко кричат, требуя преступника сдаться. Позже слышится один выстрел, спустя некоторое время гремит еще несколько выстрелов.

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Тэги: видео, Париж, террорист, ликвидация

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