Трамп забыл, кто такой Макрон

Президент США Дональд Трамп оговорился на предвыборном митинге, назвав президента Франции Эммануэля Макрона «премьер-министром».

Во время выступления на предвыборном митинге в штате Мичиган Трамп коснулся темы Парижского соглашения об изменении климата, из которой США вышли в 2019 году.

«Знаете, что еще я остановил? Парижскую хартию по климату. Мне очень нравится премьер-министр Макрон, но я как-то спросил его о том, как обстоят дела, как соглашение? Дела не очень», – сказал Трамп.

США вышли из Парижского соглашения по климату в ноябре 2019 года. Это решение Трамп объяснил тем, что страна к 2025 году может потерять 2,7 млн рабочих мест, если будет выполнять все условия договора.

Американский президент называл взятые США в рамках соглашения обязательства «драконовским финансовым и экономическим бременем». США стали участниками Парижского соглашения при президентстве Барака Обамы.

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