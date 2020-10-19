Французкие полицейские через соцсети выявляют и задерживают исламистов

Полиция ведет 84 расследования из-за постов в поддержку убийства школьного учителя мусульманским фанатиком.

Французская полиция выявляет исламских радикалов благодаря их записям в соцсетях, одобряющим жестокое убийство школьного учителя террористом в Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

84 расследования были открыты в связи с распространением ненависти в сети в отношении тех, кто после вечера пятницы поддерживал действия убийцы преподавателя», – сказал он.

По словам министра, задержания исламистов ведутся со вчерашнего дня. «Полицейские операции продолжаются в отношении десятка человек. Нужно продолжать активную работу по искоренению ненависти в соцсетях», – заявил он.

16 октября исламский радикал обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

Ранее сообщалось, что правоохранители во Франции готовы выслать из страны более 230 радикалов с иностранным гражданством, которые подозреваются в экстремистской деятельности.

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