В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики
ВВП Еврозоны сократится не на 5%, как это прогнозировалось ранее, а на 8-12% из-за новых карантинных ограничений.
Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом, сообщает Reuters.
Она отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».
Лагард отметила, что карантинные ограничения в странах Европы, придают неопределенности для предприятий и домохозяйств.
«Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо», – добавила она.
Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.
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Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
Если за первые три месяца года падение ВВП оценивалось в 1,5%, то по итогам четвертого составило 5%.
В течение второго месяца карантина в Украине ускорилось падение базовых отраслей экономики, говорится в обзоре Национального банка.