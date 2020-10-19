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Главная » Мир » Общество
17:58 19 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Белорусские протесты снимают в Украине уже 2 месяца

В Киеве идут съемки фильма от Netflix о протестах в Беларуси.

Netflix готовит документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси. Съемки ленты идут в Киеве уже два месяца.

Стримминговая платформа Netflix в столице Украины снимает документальный фильм о протестах в Беларуси. Известно, что главными героями кинопроекта стали протестующие, Координационный совет и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Об этом своем Telegram-канале сообщил советник Тихановской Франак Вячорка.

«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о восстании в Беларуси, который выйдет на Netflix…», – написал в соцсети Вячорка.

По его словам, съемки проходят не только в Киеве, но и в Вильнюсе и в самом Минске. Члены съемочной группы уже задерживались, подчеркнул советник оппозиционного лидера.

В Беларуси массовые протесты не прекращаются  после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

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Тэги: белорусские протесты, Netflix готовит документальный фильм

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