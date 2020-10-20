Российские спецслужбы готовились сорвать Олимпиаду-2020

Российские спецслужбы планировали кибератаку на Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти в Токио этим летом.

Как пишет The Guardian, в Национальном центре кибербезопасности Великобритании пришли к выводу, что российские спецслужбы пытались сорвать проведение Олимпийских игр до того, как их перенесли на 2021 год из-за пандемии.

Часть атак была нацелена на агентства, которые расследовали употребление допинга российскими спортсменами.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — заверил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

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