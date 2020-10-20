Появление новых баз украинских ВМС может иметь негативные последствия – Песков

Появление новых баз украинских ВМС может иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в Черноморском регионе, опасается Дмитрий Песков.

Намерение Украины создать две новые военно-морские базы может негативно сказаться на стабильности в Черноморском регионе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.

«Нужно проанализировать эти заявления, безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на информацию о том, что Украина намерена построить две военно-морские базы – на Черном и Азовском морях – при поддержке Великобритании.

Песков добавил, что все же нужна дополнительная информация, о чем идет речь

Ранее в Минобороны заявили, что Британия поможет Украине в развитии ВМС. Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, отметил министр Андрей Таран.

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