Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за программы «золотых» паспортов
Комиссия направила официальное уведомление властям Кипра и Мальты о начале расследования, у них есть два месяца на ответ ЕК.
Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за их программы так называемых «золотых» паспортов, предусматривающих предоставление гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.
Комиссия направила официальное уведомление властям Кипра и Мальты о начале расследования. У них есть два месяца на ответ ЕК.
«Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу», – говорится в заявлении ЕК. Это может привести к введению санкций в отношении Кипра и Мальты, отмечает информагентство.
Кипр и Мальта являются членами ЕС, граждане этих стран имеют право свободного въезда и право на проживание в любой из стран Евросоюза без необходимости получения специальных разрешений.
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