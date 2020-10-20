В Краматорске будут судить родителей за смерть 2-летнего мальчика от голода

Родители не обеспечили ребенку должного питания, а при ухудшении состояния его здоровья не обратились к врачам.

В Краматорске будут судить родителей, по вине которых от голода погиб 2-летний мальчик. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура во вторник, 20 октября.

Указано, что в марте 2019 года был госпитализирован 2-летний мальчик, у которого диагностировали белково-энергетическую недостаточность 3-й степени и задержку психомоторного и речевого развития, возникшие вследствие недостаточного питания.

Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили ребенку должного питания, а при ухудшении состояния здоровья малыша к врачам не обратились, что привело к его смерти.

Было открыто уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его гибели (ст.166 УК Украины). Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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