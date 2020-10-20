Найден ранее неизвестный орган тела человека
Найден еще один неизвестный орган тела человека Он скрывается очень глубоко. Это первое подобное открытие за 300 лет.
Медики обнаружили у человека орган, о существовании которого ранее никто не подозревал – четвертую пару крупных слюнных желез. Ученые назвали эти железы tubarial (трубными). Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Видимо, именно из-за такого расположения железы до сих пор оставались незамеченными, пишет Radiotherapy and Oncology.
Открытие было сделано при изучении врачами влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.
Исследователи для обнаружения и визуализации опухоли в организме взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Специалисты обнаружили, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.
Выяснилось, что эти «новички» отвечают за смазку и защиту носоглотки и зева.
Отмечается, что это первое подобное открытие за 300 лет.
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На протяжении всего астрономического наблюдения специалисты не находили ничего подобного. Находка имеет размер, как у Нептуна, а ее масса превышает массу планеты в 2-3 раза.
Если ученым удастся это подтвердить, то открытие станет главным научным событием века.