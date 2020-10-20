На Киевщине полиция выявила нарколабораторию
После задержания наркодилера правоохранители обнаружили производство амфетамина и плантацию конопли.
В Белой Церкви полиция накрыла сеть сбыта наркотиков и нарколабораторию. Об этом сообщает полиция Киевской области во вторник, 20 октября.
«Сотрудники Белоцерковского отдела полиции совместно со Службой безопасности Украины задокументировали преступную деятельность группы лиц, причастных к изготовлению и распространению амфетамина», – сказано в полиции.
В конце мая этого года следователи открыли уголовное производство по факту сбыта каннабиса.
«Тогда неизвестный передал обвиняемому пакет с наркотическим веществом. Затем сотрудники криминальной полиции во время помещения этого обвиняемого в изолятор временного содержания, кроме наркотического средства, изъяли у него еще мобильный телефон и 12 различных таблеток», – добавили полицейские.
К сбыту наркотиков оказалась причастна 32-летняя женщина. В дальнейшем полицейские установили круг лиц, причастных к изготовлению амфетамина и выращиванию конопли. Ими оказались 33-летний мужчина, который в подсобном помещении устроил нарколабораторию по изготовлению амфетамина, а 24-летний молодой человек – он незаконно выращивал коноплю с целью сбыта.
«Во время проведения 3 санкционированных и 5 неотложных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства. В частности, у злоумышленницы изъято каннабис, флэш-накопитель и мобильный телефон. У ее сообщника – посуда с остатками белого порошкообразного вещества. Также у молодого человека, который устроил нарколабораторию, правоохранители изъяли различные стеклянные колбы, посуду, весы, оружие, прекурсоры, портфель с каннабисом и 100 граммов готовой продукции – амфетамин», – подытожили правоохранители.
Теперь открыты уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, и о присвоении оборудования для изготовления наркотических средств. Сейчас продолжаются следственные действия.
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