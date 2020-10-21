«Динамо» с поражения стартовало в Лиге чемпионов

Домашним матчем против «Ювентуса» киевское «Динамо» стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов.

В первом тайме преимуществом прогнозируемо владел «Ювентус», но не тотальным, как сборная Испании против сборной Украины в матче Лиги наций.

Гости не включали высокие скорости и прессинг. Во владении мячом сохранялся относительный паритет.

Доставляли беспокойство разве что активные действия Федерико Кьеза на левом фланге. А опасные моменты, которые возникали в «Юве», привычно подчищал Георгий Бущан. Вообще, можно сказать, что хозяева дышали достаточно спокойно.

Однако в дебюте второго тайма гости усилиями Альваро Мораты счет открыли – 0:1.

«Динамо» несколько активизировалось, но до опасных моментов у ворот Войцеха Щесны дело не доходило.

Некоторые шансы у киевлян стали возникать с 70-й минуты. Но на 84-й минуте дублем отметился Мората – 0: 2.

В заслугу футболистам «Динамо» можно зачесть то, что они не смирились с поражением. У ворот Щесны в последние минуты стало возникать напряжение. Но «Ювентус» отстоял «сухую» победу.

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