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03:22 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Минюст будет доказывать, что Google использует доминирующее положение на рынке, чтобы защитить свою монополию среди поисковых систем.

Отмечается, что на Google приходится около 80% всех поисковых запросов в США.

По мнению Минюста, Google ограничивает конкурентов, заключая договоры с производителями смартфонов, операторами телефонной связи и браузерами на установление Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

«Ограниченный доступ конкурентов к трафику означает, что американским потребителям в подавляющем большинстве доступна реклама, которую предлагает им Google», – отмечается в сообщении.

Это первый антимонопольный иск подобного масштаба в компании. К иску федерального правительства присоединились 11 штатов.

Представитель Google назвала иск «в корне неверным».

«Люди пользуются Google, потому что это их выбор, а не потому, что их кто-то заставляет это делать или они не могут найти альтернативу», – отметили в компании.

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Тэги: Google, антимонопольное законодательство, поисковая система

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