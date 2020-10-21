Тихановская призвала силовиков переходить на сторону народа

Бывший кандидат в президенты Беларуси призвала сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону народа до 25 октября.

Это срок выполнения требований так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко.

«если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого», – заявила Светлана Тихановская.

«Режим знает, что умирает, и пытается разделить свою участь со всеми вами. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней», – говорится в обращении Тихановской.

Она также пообещала, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления» и что «поголовной люстрации» сотрудников силовых структур не будет.

Ранее Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Тэги: силовики, правоохранительные органы, Республика Беларусь, Светлана Тихановская