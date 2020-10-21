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11:42 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В музеях Берлина произошел масштабный акт вандализма

В немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников на территории Музейного острова.

Среди поврежденных экспонатов – египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Вандалы залили маслянистой жидкостью 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Об инцидентах в музеях стало известно еще в начале октября, однако публично информацию еще не распространяли.

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам факты вандализма. В настоящее время проводится расследование и выясняются мотивы нападавших.

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Тэги: музей, вандализм

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