В музеях Берлина произошел масштабный акт вандализма
В немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников на территории Музейного острова.
Среди поврежденных экспонатов – египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Вандалы залили маслянистой жидкостью 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Об инцидентах в музеях стало известно еще в начале октября, однако публично информацию еще не распространяли.
Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам факты вандализма. В настоящее время проводится расследование и выясняются мотивы нападавших.
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