Минюст США обвинил Google в монополизации рынка поисковой рекламы

Минюст США обвинил интернет-гиганта в монополизации рынка поисковой рекламы и подавлении конкуренции.

Министерство юстиции США подало иск против Alphabet, материнской компании интернет-гиганта Google Inc. Об этом говорится в сообщении Минюста.

Иск подали генеральные прокуроры 11 штатов. Они отмечают, что Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США.

При этом Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам за установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

Сама компания, в свою очередь, опровергает заявления Минюста США. «Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы», – заявил глава юридического департамента компании Кеннет Уолкер.

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