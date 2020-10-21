В России разбился бомбардировщик Су-34

Военный самолет рухнул в лесисто-равнинной местности, поэтому на земле разрушений нет. Летчики не пострадали.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++ разбился во время планового полета в Хабаровском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе Восточного военного округа в среду, 21 октября.

«В Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. Члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», – говорится в сообщении.

По словам военных, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.

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